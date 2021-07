Soldes PC portable : ce Huawei Matebook D 15 est à -30% sur Amazon

Le MateBook D15 est un PC portable qui offre un compromis pertinent entre son prix et ses performances. Mais avec une remise de 200 €, il devient particulièrement intéressant ! Il est équipé d’un bel écran Full View à bords minces de 15,6“ avec une résolution Full HD 1080p. Le cœur de la machine est composé d’un processeur Intel Core i3-10110U et de 8 Go de mémoire vive.

Le stockage est confié à un disque SSD de 256 qui contient Windows 10 Home pour être immédiatement opérationnel. La machine est dotée d’une caméra rétractable pour vos appels visio et pour plus de liberté, sa batterie pourra être rapidement chargée grâce à son chargeur 65 watts qui permet de récupérer plus de 50 % d’autonomie en moins de 30 minutes.

En approchant votre smartphone Huawei du sticker NFC de votre nouveau MateBook, retrouvez l’affichage de l’écran de votre mobile sur l’écran de votre PC pour la continuité multiécran. Et pour déverrouiller le PC rapidement, il est pourvu d’un capteur d’empreinte en haut du clavier. Il dispose d’un port HDMI, de deux USB 2, de l’USB-C et d’un USB 3 sans oublier le traditionnel Jack audio pour brancher un casque/micro. Le Wifi et le Bluetooth font également partie de sa dotation de base.