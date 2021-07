Soldes : ce PC portable gamer MSI 17" chute sous les 1000€ chez Cdiscount

Ce PC portable bénéficie d'un très bel écran de 17 pouces, avec une résolution Full HD pour bénéficier d'une image riche et détaillée. L'appareil est mince pour une machine gamer, avec une épaisseur de 2,3 centimètres et un poids d'un peu plus de 2 kg sur la balance.

A l'intérieur on retrouve 512 Go de SSD NVMe, la technologie la plus rapide disponible sur le marché pour accéder rapidement à vos fichiers et réduire au minimum les temps de chargement de vos jeux préférés.

Pour des graphismes toujours plus poussés MSI a fait le choix d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 qui vous permet de profiter du ray-tracing dans les titres compatibles mais également d'une belle fluidité lors de vos parties.

Un processeur Intel Core i5 de 10ème génération et 16 Go de mémoire vive DDR4 complètent la fiche technique, ainsi qu'une connectivité Wi-Fi 6. Pour la connectique vous retrouverez deux ports USB 3, un port USB-C ainsi qu'une sortie casque, un port HDMI et un port Ethernet Gigabit. L'autonomie annoncée par le constructeur est de 6h environ.