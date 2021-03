Vente flash : ce PC portable HP Pavilion 15'' sous Ryzen 5 est 100€ moins cher (stocks limités)

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de Rue du Commerce, passons aux principales caractéristiques du HP Pavilion 15-eh0008nf.

Comme sa référence l'indique, le PC portable est équipé d'un écran à micro-bords de 15 pouces (avec un affichage en 16:9 et une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels). L'appareil embarque aussi un processeur Ryzen 5 4500U hexa, 12 Go de mémoire vive, un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique AMD Radeon Integrated Graphics, du système d'exploitation Windows 10 et d'une batterie en Lithium-ion permettant d'être autonome pendant une durée de 7,5 heures.