Soldes Cdiscount : le smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro est à moins de 150€ via ODR

Nous sommes chez Cdiscount pour découvrir cette bonne affaire. Mais avant toute chose, sachez qu'une offre de réduction de 40€ est valable sur ce produit jusqu'au 28 février 2021 inclus. Pour en bénéficier, consultez les informations essentielles à cette adresse. Quoi qu'il en soit, le site girondin propose la livraison gratuite à domicile et en point retrait. Les avantages Cdiscount à volonté s'appliquent sur cet article et le paiement en quatre fois est possible. La garantie couvrira votre appareil pendant deux ans.

Passons aux caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Il embarque un écran LCD avec une diagonale de 6,53 pouces pour une définition en FHD+ (soit 2340 x 1080 pixels). Une protection Corning Gorilla Glass 5 est appliquée sur la dalle. Nous retrouvons également un processeur MediaTek Helio G90T5 épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

Une bonne année et demie après sa sortie, le Redmi Note 8 Pro possède toujours des performances très correctes. La navigation sur l'interface et entre les applications se fera sans le moindre ralentissement. Sachez aussi que les jeux vidéo tourneront très bien sur votre smartphone.