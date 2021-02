Soldes Cdiscount : la box TV NVIDIA Shield TV Pro est au meilleur prix

Avec la NVIDIA TV Shield Pro, préparez-vous à passer de longues soirées devant votre téléviseur. Car l'accessoire offre une expérience multimédia complète et immersive. Vous aurez ainsi la possibilité de profiter des contenus de Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Twitch, etc., et même de jouer via le service GeForce Now. De manière générale, vous aurez accès à un vaste choix d'applications compatibles avec Android TV, que vous pourrez télécharger via Google Play.

De plus, la box TV vous abreuvera d'images en 4K, avec des couleurs éclatantes. Il faut dire que le produit est équipé d'un processeur Tegra X1, fabriqué par le constructeur américain, qui lui offre des performances remarquables et une fluidité agréable, notamment pour la navigation dans l'interface.