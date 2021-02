Bon plan Apple : le nouveau MacBook Air 13,3'' moins cher de 110€ pour les Soldes 🔥

C’est une véritable affaire, on ne parle pas ici d’une fin de série à prix cassé, mais du tout nouveau MacBook Air équipé de la nouvelle puce Apple M1 qui succède aux processeurs Intel. Cette nouvelle mouture de l’ordinateur portable de la pomme est sortie il n’y a que quelques semaines et Cdiscount le propose déjà à prix cassé !

80 € de réduction affichée sur le prix normal de 1129 € et 30 € supplémentaire avec le code TRENTEEUROS à saisir lors de votre commande. Vous allez pouvoir vous payer le nouveau MacBook Air au meilleur prix du marché actuellement et profiter de la pleine puissance de sa puce M1.

Cette configuration comprend 8 Go de RAM et un disque SSD de 256 Go. L’affichage est confié à un écran de 13,3“ WQXGA affichant une résolution de 2560 x 1600 pixels et le tout est géré par la partie graphique du processeur M1.