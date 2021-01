Soldes : ce super PC portable convertible Dell Inspiron est à prix cassé sur Amazon

Pour ce qui est des modalités autour de cet article, il faut savoir qu'Amazon s'occupe de tout en vous fournissant la livraison gratuite à domicile. Le paiement en quatre fois (153,12€ par échéance) peut également être sélectionné par vos soins. La garantie de base est valable pendant deux ans. Comptez 31,39€ supplémentaires si vous souhaitez souscrire à une assurance dommage accidentel d'un an ou 46,89€ pour une durée de deux ans.

À présent, évoquons les caractéristiques techniques de cet ordinateur Dell Inspiron qui dispose d'un écran tactile 14 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Le processeur embarqué est un Intel Core i5-1135G7 avec une vitesse de 2.4 GHz. Ce dernier est accompagné par une carte graphique Intel Iris Xe Graphics mais aussi par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go via SSD. Le tout avec un système d'exploitation Windows 10 Home 64-bits.

C'est une très bonne machine pour naviguer sur internet, regarder des vidéos ou encore pour travailler via des logiciels. Elle pourra vous accompagner au quotidien sur la plupart des tâches.