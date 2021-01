Soldes Boulanger : cet écran gamer MSI est à prix cassé

Cet écran qui a tout pour séduire les joueuses et joueurs est soldé chez Boulanger, avec une livraison dans les deux jours ouvrables. Il est bien entendu possible de payer en plusieurs fois pour alléger davantage la première note. L'écran est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre.

Cet écran gamer proposé par MSI, une marque bien connue dans le domaine, dispose d'une dalle IPS Full HD LCD de 24 pouces. Doté d'une fréquence d'image à 144 Hz et d'un temps de réponse ultra-rapide d'1 ms seulement, il a tous les arguments pour satisfaire les joueuses et joueurs les plus exigeants. Niveau connectique, l'écran propose 1 DisplayPort 1.2, deux ports Hdmi 1.4 et une entrée audio de type jack.

Pour une bonne qualité d'image en toutes circonstances, cet écran profite également de la technologie AMD FreeSync, permettant une synchronisation verticale adaptative.