Soldes Fnac - Darty : le smartphone Asus Zenfone 7 256Go est à prix cassé

Cette bonne affaire a été orchestrée par la Fnac et Darty pour la période des Soldes. Les deux e-commerçants appliquent un tarif et des modalités similaires. La livraison à domicile est gratuite, le retrait en magasin aussi, le paiement en plusieurs fois est possible et la garantie est valable pendant deux ans. Il vous faut seulement sélectionner le site que vous préférez.

L'Asus Zenfone 7 est doté d'un écran OLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels à 90 Hz. La dalle est également pourvue d'une protection Corning Gorilla Glass qui lui offre une résistance digne de ce nom. À l'intérieur du smartphone, un processeur Qualcomm Snapdragon 865 est présent. Ce dernier permet une compatibilité avec la 5G. Citons aussi les 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

Les performances seront vraiment à la hauteur de vos plus folles espérances, que ce soit au moment de naviguer sur des applications ou de jouer. Aucune concession ne figure au programme !