Soldes Cdiscount : Pack PC portable gaming HP (i5 9300H - GTX1050) + souris + sacoche à prix cassé

Prêt à jouer !

Tout le nécessaire à portée de main

Nous sommes sur Cdiscount pour cette promotion très avantageuse. Le site bordelais est toujours un adepte du paiement en quatre fois, soit 153,59€ au moment de l'achat puis 153,56€ par mensualité. Vous pouvez bien évidemment récupérer le colis gratuitement en point retrait. Pour une livraison à domicile sans frais supplémentaires et sous un jour ouvré, pensez à activer votre essai au service Cdiscount à volonté (puis 29€ la première année). Si vous avez besoin d'une garantie en plus, l'e-commerçant met à votre disposition une assurance casse + vol à 59,99€ pour un an et 79,99€ pour deux ans.Le pack en question renferme un ordinateur portable gaming de la marque HP, équipé d'un écran Full HD avec une diagonale de 15,6 pouces. En ce qui concerne sa configuration, il embarque un processeur Intel Core i5-9300H, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 / Intel UHD Graphics 630, 8 Go de RAM et une mémoire interne avec un SSD 128 Go épaulé par un disque dur 1 To. Le système d'exploitation est sous Windows 10 Édition Familiale 64 bits. Avec son autonomie d'une dizaine d'heures, ce PC saura vous contenter si vous avez envie de jouer à des jeux gourmands ressources.En plus de ce très bel ordinateur, vous aurez accès à une souris gamer HP Pavilion 200. Il s'agit d'un modèle filaire disposant de cinq boutons programmables. Son design est des plus réussis et elle vous permettra d'être réactif durant vos parties. Enfin, une sacoche pour PC portable de 15,6 pouces se tient aussi à votre disposition. Ses compartiments supplémentaires peuvent accueillir d'autres objets comme un smartphone ou des stylos. Votre ordinateur sera facile à transporter partout puisque la bandoulière viendra soulager vos efforts.Avec ce pack conçu par Cdiscount, vous avez tout le nécessaire pour profiter au mieux de votre nouveau PC. Vous ne manquerez de rien pour vous divertir sur vos jeux favoris dans les meilleures conditions possibles. Foncez !