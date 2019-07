🔥 Bon plan : Souris gamer Logitech G403 Prodigy Wired en promo chez Boulanger

La Logitech G403 Prodigy à un prix prodigieux

Du confort et une bonne prise en main

Retrouvez tous les bons plans Boulanger pour lesLa souris de chez Logitech en vente chezbénéficie d'une réduction de 57% par rapport à son prix initial, soit 40 euros d'économie que vous pourrez investir ailleurs ou garder bien au chaud. Critère important à prendre en compte, c'est une souris filaire auquel nous avons ici affaire. Conçue pour le jeu, la souris fonctionne avec des capteurs optiques. Sa sensibilité peut atteindre les 12 000 dpi, vous pourrez donc effectuer tous vos déplacements plus rapidement et précisément. La Logitech G403 possède un taux de polling de 1000 Hz. Elle est équipée de 6 boutons programmables en plus de sa molette.Laa été pensée pour les droitiers. Son pelage noir est recouvert de bandes latérales en caoutchouc pour vous offrir plus de confort. Pour vous assurer une utilisation encore plus agréable, le poids de la souris peut être modifié pour que votre accessoire colle parfaitement à vos préférences. Avec une courbe douce et élégante, la Logitech G403 offre un design sobre et harmonieux. Le rongeur a une durée de vie qui est garantie pendant deux ans.La souris est expédiée en 24 heures depuis les entrepôts de Boulanger. La chaîne de magasins vous offre les frais de port. Si vous n'êtes pas emballé par votre achat, vous avez 15 jours pour le renvoyer. Le commerçant français propose également de reprendre votre ancien appareil.Si vous êtes adepte des souris filaires, la Logitech G403 Prodigy Wired a toutes les chances de vous séduire. La marque reste une valeur sûre dans le rayon des accessoires high-tech.