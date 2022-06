Profitez de remises exclusives sur ces 4 produits à J-7 des soldes !

Premier produit de la sélection et pas des moindres : le Samsung Galaxy A52s 5G est accessible à seulement 274,99€ chez Rakuten. Il s'agit d'une version européenne totalement neuve envoyée par un vendeur fiable. Et en plus vous allez récupérer une cagnotte de 13,75€ à déduire pour un prochain achat.

Le Galaxy A52S est un très bon smartphone avec un écran 6,5" avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Cette dernière est extensible via une carte microSD d'une taille maximale de 1024 Go.

Sa mémoire de 4500 mAh lui offre une autonomie d'une journée et demi environ, avec une compatibilité charge rapide 25W. Il dispose d'une très belle partie photo avec quatre capteurs arrières de 64 Mpx, 12 Mpx, 5 Mpx et 5 Mpx pour des vidéos en 4K.