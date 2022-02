Ce PC portable Asus VivoBook OLED est moins cher aujourd'hui seulement !

Comme son nom l'indique, le VivoBook OLED S533UA-L1437W du constructeur Asus qui est associé au bon plan Rakuten est un PC portable équipé d'un écran OLED de 15,6 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. Le laptop embarque également un processeur AMD Ryzen 7 5700U, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 1 To en SSD, un processeur graphique Intel Iris Plus Graphics, une batterie lui assurant une autonomie de 9 heures et le système d'exploitation Windows 11.

Pour la connectivité, on retrouve notamment le Bluetooth 4.1, la norme Wifi 5 (N/AC), deux ports USB 2.0, un port USB 3.2 Gen 1, un port USB 3.2 Gen 1 (type C), un port HDMI et un prise combo casque/micro. Enfin, l'appareil mesure 1,6 x 23,3 x 35,9 cm et pèse 1,8 kilo.