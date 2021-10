Redmi Note 10 Pro : le prix de l'excellent smartphone Xiaomi chute avec ce code promo

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de la part de Rakuten, passons aux principales caractéristiques du smartphone.

Dévoilé en même temps que les Note 10, Note 10 5G et Note 10S , le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un téléphone qui embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels (395 ppp, 120 Hz, HDR10, échantillonnage tactile 240 Hz).

Le Note 10 Pro de la gamme Redmi est également doté d'un processeur Snapdragon 732G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 5 020 mAh compatible avec la recharge rapide à 33 W en filaire. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche MIUI 12.

Concernant l'APN, on retrouve un quadruple capteur principal de 108 + 8 + 5 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP pour les adeptes des selfies en tous genres.

Pour terminer, la partie connectique du smartphone est essentiellement composée de la norme Wi-FI 802.11 a/b/g/n/ac, du Bluetooth 5.1, du NFC, d'un capteur d’empreintes sur la tranche latérale, d'un port USB-C de la reconnaissance faciale 2D.