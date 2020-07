Soldes : Les Apple AirPods Pro passent de nouveau sous la barre des 195€ chez Rakuten

Disponible avec 3 tailles d’embouts en silicone souple, les AirPods Pro s’adapteront à votre morphologie sans glisser et en se faisant oublier. Dotée d’un micro interne et externe pour détecter les bruits et les neutraliser, la réduction du bruit est ajustée 200 fois par seconde pour rester concentrer sur votre écoute.