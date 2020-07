Soldes : l'excellent smartphone Google Pixel 4 à prix soldé !

Avec le Google Pixel 4, le géant du web propose un smartphone amélioré sur tous les points et notamment du côté de la photographie. C'est le point fort de la gamme Pixel, cette capacité à proposer des clichés incroyables de détails et de piqué grâce à l'intelligence artificielle développée par les équipes de Google.

Le Pixel 4 propose ici deux objectifs, un grand angle et un téléobjectif, utile pour les zooms et les modes portraits au flou d'arrière-plan. Les résultats sont spectaculaires, de jour comme de nuit avec une luminosité exemplaire et une colorimétrie très naturelle.

L'écran est également un point fort de ce Pixel 4 avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Les menus défilent avec une grande fluidité et les animations paraissent encore plus naturelles. La dalle de 6,3 pouces permet quant à elle de profiter de ses contenus en mobilité dans les meilleures conditions.