Redmi Note 9 Pro et Samsung Galaxy A51 : deux smatphones à prix cassés chez Rakuten

Il est équipé de quatre capteurs photo à l’arrière dont un 48 Mpixel en capteur principal, mais aussi un 5 Mpixel pour le mode Portrait et un second 5 Mpixel pour le mode Macro. Le tout est complété par un 12 Mpixel pour le mode grand-angle. De plus, le Galaxy A51 dispose d’un mode de stabilisation performant pour les vidéos. À l’avant, le capteur grimpe à 32 Mpixel.

Son processeur est un 8 cœurs épaulé par 4 Go de RAM. Il dispose de 128 Go de stockage extensible à 512 Go grâce à l’ajout possible d’une carte micro SD. Sa batterie de 4000 mAh lui offre une belle autonomie sur une seule charge.