100€ de remise sur le Huawei P30 chez RED by SFR

Le Huawei P30, qui fait partie des derniers smartphones à tourner sous le système d'exploitation mobile Android, est équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces (19,5:9) avec une définition de 2340 x 1080 pixels (422 ppi).

Il embarque aussi un processeur Kirin 980 Octo-Core, une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go par carte microSD) et une batterie de 3 650 mAh.



Du côté APN, on retrouvera un capteur arrière de 40 MP + 16 MP + 8MP et un capteur avant de 32 MP.