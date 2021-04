Forfait mobile : RED relance son forfait 60 Go à 13€/mois

La promotion actuelle est accessible à tous les nouveaux clients RED pour une souscription jusqu'au 6 avril 2021. Ce forfait est sans engagement, ce qui permet de résilier à tout moment. De plus, le tarif mensuel ne doublera pas au bout d'un an. L'opérateur vous offre aussi la possibilité d'acheter un smartphone avec des prix relativement intéressants. Enfin, 10€ supplémentaires vous seront demandés pour l'activation de la carte SIM.

Tout d'abord, attardons-nous sur l'enveloppe internet mensuelle qui vous sera fournie par RED en France métropolitaine. Elle comprend 60 Go de datas en 4G avec la possibilité d'effectuer jusqu'à quatre recharges de 1 Go chacune (à 2€ l'unité) par mois. Ce volume devrait ainsi vous permettre de naviguer sur le web régulièrement et de regarder des vidéos de temps en temps.

Pour le reste, les appels seront illimités vers tous les mobiles et les fixes en métropole comme dans les DOM (hors Mayotte et dans la limite d'une durée de 3 heures par appel). Quant aux SMS/MMS, ils seront eux aussi illimités mais uniquement au sein de l'Hexagone (et dans la limite de 200 destinataires par mois).