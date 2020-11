L'opérateur RED propose son forfait 80 Go à prix cassé en ce moment

Le fameux forfait mobile de RED by SFR propose les appels, les SMS et les MMS en illimité mais surtout une gigantesque enveloppe de données mobiles de 80 Go par mois. De quoi streamer des contenus haute définition, télécharger ou partager sa connexion à d'autres appareils sans craindre de tomber en rade.

Il est possible de souscrire jusqu'au 16 novembre 2019 pour 15 euros par mois au lieu de 17 euros, sans engagement et sans prix qui augmente au bout d'un certain temps.

L'abonnement offre aussi 10 Go d’internet ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Union Européenne et les DOM. Il comprend également 100 Go de stockage sur le service SFR Cloud.