Le Google Pixel 4a 5G en précommande à 499€ avec le casque Bose QC 35 II offert 🔥

À cette occasion, un casque Bose QC 35 II d'une valeur de près de 350 euros est offert pour tout achat du smartphone Pixel 4a 5G.

Pour ce faire, il suffit de demander votre casque par le biais d'un formulaire disponible à cette adresse.

Concernant les caractéristiques du smartphone, le Pixel 4a 5G est équipé d'un écran OLED de 6,2 pouces (19,5:9) avec définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (non extensible) et d'une batterie de 3885 mAh compatible recharge rapide.

Pour la photo, on retrouvera un capteur avant de 8 MP et un double capteur arrière de 16 + 12 MP.