L'opérateur RED by SFR casse les prix sur ses forfaits 4G et Fibre internet

Pour ce prix, on obtient un forfait résiliable quand on le souhaite, mais qui nous fait profiter des appels, SMS et MMS illimités, y compris en Europe et dans les DOM. Toujours à l'étranger, on conserve une belle enveloppe de data, à 10 Go.

Ce forfait peut d'ailleurs être personnalisé : pour 20 €/mois (au lieu de 22 €/mois), on peut passer sur une offre où l'on dispose de 15 Go de données en Europe, dans les DOM, mais aussi en Suisse, aux Etats-Unis, au Canada et à Andorre.