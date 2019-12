Forfait illimité : RED by SFR relance l'offre 60 Go à 12€/mois avant Noël

Un forfait sans engagement

Des options pour personnaliser l'expérience

Dans notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles 4G , Clubic classe cette offre de RED by SFR à la première position.L'abonnement inclut une enveloppe de 60 Go de données mobiles, suffisant pour naviguer, regarder des vidéos ou télécharger des fichiers à l'envie sans trop se préoccuper de son quota. Les appels et MMS sont bien entendus illimités depuis la France, les DOM et les pays membres de l'Union Européenne. Dans ces zones, vous avez droit à 8 Go d'internet à consommer en roaming. Vous bénéficiez enfin de 100 Go d'espace de stockage sur la plateforme SFR Cloud. Il s'agit d'un forfait sans engagement garanti à vie : pas de hausse de prix au bout d'un comme chez Free ou Sosh par exemple. L'offre est disponible jusqu'au 23 décembre 2019.L'un des principaux intérêts de ce forfait RED by SFR est aussi sa formule modulable. Il est possible d'ajouter des options pour profiter de fonctionnalités enrichies. Pour huit euros supplémentaires par mois, vous pouvez ainsi passer de 60 Go à 100 Go de data par mois. Et pour cinq euros de plus, vous pouvez souscrire l'option internationale. Avec celle-ci, vous avez 15 Go d'internet par mois à dépenser depuis l'UE, les DOM, la Suisse, Andorre, le Canada et les États-Unis.