Bon plan forfait mobile : l'offre Red 60Go à 12€ par mois se termine demain

Les forfaits mobiles n'ont jamais été aussi abordables. Depuis quelques années il n'est pas rare de voir des offres très complètes, incluant un grand nombre de données mobiles pour pouvoir surfer sur le web en toute liberté et communiquer sans restrictions pour quelques dizaines d'euros par mois.RED by SFR va encore plus loin en cette période de fêtes de fin d'année avec une offre tout bonnement exceptionnelle. L'opérateur vous propose un forfait à seulement 12€/mois, incluant 60 Go de data. Avec une telle enveloppe, vous pouvez consulter vos réseaux sociaux préférés, envoyer des photos et vidéos à vos amis et visionner de nombreuses vidéos sur Netflix, YouTube ou tout autre service de streaming sans aucune limitation, le tout à grande vitesse grâce au réseau 4G de l'opérateur.En plus de l'internet mobile, RED by SFR n'a pas oublié de vous doter d'appels illimités. Les SMS et les MMS sont également utilisables à l'infini, pour ne jamais manquer une occasion de communiquer avec vos proches. Pour les voyageurs occasionnels, RED by SFR vous propose également 8 Go chaque mois d'internet mobile dans les pays européens et les DOM, pour rester connecté où que vous soyez et ce dans les meilleures conditions.Enfin, l'offre inclut l'option SFR Sécurité, c'est à dire l'accès à une application pour votre mobile qui vous permet de protéger vos communications et les données présentes sur votre smartphone. L'antivirus vous permettra de vérifier également les mails et pièces jointes reçues pour éviter les logiciels malveillants qui pourraient vous dérober vos informations confidentielles.L'offre RED by SFR se termine demain ! Vous n'avez plus que quelques heures pour souscrire à ce forfait sans engagement, et au prix garanti toute la durée de votre abonnement. N'attendez pas plus longtemps pour découvrir cette offre !