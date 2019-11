Forfait mobile : RED by SFR continue son offre 60Go pour 12€ par mois

Forfait RED : une offre plus que complète pour rester en connecté toute la journée

Un iPhone reconditionné et à petit prix pour profiter au mieux de votre forfait

Aujourd'hui il n'est décidément plus nécessaire de payer une fortune pour profiter d'une offre mobile complète et pleine de services. SFR le prouve encore en ce moment avec son forfait RED by SFR, une offre qui comprend à la fois les appels et les SMS illimités, mais également 60 Go de données pour vous permettre de consulter vos sites de streaming ou vos réseaux sociaux tout au long de la journée et sans risque de hors-forfait.Mais ce n'est pas tout ! En plus de ces services, RED by SFR vous propose également une enveloppe de 8 Go de données mobiles chaque mois, utilisable partout en Europe et dans les DOM. Vous pouvez partir en week-end en toute tranquillité dans les plus belles capitales européennes, sans être déconnecté pour autant. SFR offre également un espace de stockage cloud de 100 Go pour déposer ses films, photos et documents et les avoir en permanence à disposition, quelque soit l'appareil que vous utilisez.Il n'y a pas que sur l'abonnement que RED by SFR vous propose de faire des économies. L'opérateur vous propose une gamme de smartphones reconditionnés, c'est-à-dire remis à neuf avec une nouvelle batterie et l'examen de ses principaux composants. En bref des appareils qui retrouve une seconde jeunesse et proposés à un prix défiant toute concurrence.RED by SFR vous propose de faire l'acquisition d'un iPhone reconditionné parmi les gammes 6S, 7, 7 Plus et 8. Ces téléphones restent de solides références, en termes de puissance et de qualité photo et vous pourrez accéder à l'ensemble des applications mobiles pour à la fois travailler, communiquer et vous divertir. Les prix commencent à 219€, un prix rarement vu pour un iPhone, connu pour son prix élevé.Profitez vite de l'offre mobile RED by SFR, pour 12€/mois sans engagement. Ne tardez pas pour vous abonner, cette promotion prend fin le 25 novembre !