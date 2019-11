Forfait mobile 4G : dernier jour promo chez Red et B&You, on vous explique tout

Dernières heures pour bénéficier de ces deux forfaits

Le forfaits qui vont suivre sont sans engagement. Vous pourrez donc résilier n'importe quand si vous trouvez mieux ailleurs ou si l'offre ne vous convient plus. Cependant, sachez aussi que les tarifs qui vont suivre ne doubleront pas au bout d'un an. Si vous comptez conserver votre abonnement longtemps, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Enfin, les opérateurs demandent toujours 10€ supplémentaires pour l'obtention d'une nouvelle carte SIM.Nous allons maintenant détailler chacune de ces offres. Vous n'avez plus que quelques heures pour en profiter puisqu'elles expireront au terme de ce lundi 18 novembre 2019. Bref, passons immédiatement aux choses sérieuses.Débutons avec l'offre RED by SFR 60 Go à partir de 12€/mois. Vous aurez donc accès à 60 Go d'internet en 4G rechargeables à quatre reprises (une recharge de 1 Go à 2€). Les appels sont illimités vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Un appel ne peut excéder une durée de 3 heures. Les SMS / MMS sont également illimités vers tous les opérateurs au sein de l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois). Depuis l'Union Européenne et les DOM, ces éléments resteront illimités sauf internet puisque 8 Go seront à votre disposition. Enfin, SFR Cloud 100 Go est inclus. Vous pourrez stocker et accéder à vos documents sur vos appareils.Il faut également savoir que ce forfait est personnalisable. Ainsi, vous pouvez aussi choisir d'opter pour 100 Go d'internet contre 8€ supplémentaires chaque mois. Ce n'est pas tout ! En investissant 5€ de plus sur votre facture mensuelle, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer des SMS / MMS en illimité depuis l'UE, les DOM, la Suisse, Andorre et l'Amérique du Nord. Enfin, 15 Go d'internet seront crédités sur votre compte pour ces destinations.Finissons avec le forfait B&You 50 Go à 11,99€/mois. Lorsque vous êtes en France métropolitaine, les appels / SMS sont illimités vers l'Hexagone et les DOM. En ce qui concerne les MMS, ils sont uniquement illimités vers la métropole. Si vous êtes dans un pays du continent européen ou dans les DOM, ces éléments seront toujours illimités vers ces zones et la France métropolitaine. 6 Go d'internet supplémentaires y seront utilisables contre 50 Go en France.Vous allez devoir choisir rapidement, alors bonne chance !