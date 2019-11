Forfait mobile : RED relance son offre 60 Go à 12€ par mois à vie !

Pourquoi Clubic recommande le forfait RED 60 Go à 12€/mois ?

Voici donc une nouvelle qui nous donne le sourire en ce début du mois de novembre. Après avoir récemment revu à la baisse le volume de data sur le forfait à 12€ par mois, RED a annoncé aujourd'hui même avoir relancé son forfait mobile 60 Go toujours au prix de 12€ par mois. Cette offre sera valable jusqu'au 12 novembre prochain.Avant de passer aux détails de ce forfait mobile, rappelons au passage que son prix est garanti à vie. Ainsi, même après votre première année d'abonnement, pas de mauvaise surprise, le prix restera bien fixé à 12€ par mois, contrairement à ce que l'on observe bien souvent chez la concurrence.Notez également qu'il s'agit d'un forfait sans engagement, ce qui vous laisse totalement libre de changer d'opérateur quand bon vous semble et ce, sans aucun surcoût éventuel. Maintenant que les présentations sont faites, passons aux caractéristiques de l'offre.Ce nouveau forfait RED 60 Go de données mobiles (contre 50 Go normalement) dont 8 Go utilisables en roaming depuis l'Union Européenne ou les DOM.Au programme également : les appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et dans les DOM. Un rapport qualité-prix vraiment intéressant pour qui recherche un abonnement mobile pour un petit budget.L'un des intérêts majeurs de cette offre RED en plu de son tarif très compétitif, c'est la possibilité d'ajouter des options. En effet, pour 8€ supplémentaires par mois, le forfait passe à 100 Go de data au lieu de 60 Go. On arrive donc au même prix que celui du forfait 100 Go de Free, mais avec le réseau SFR au lieu de celui de l'opérateur de Xavier Niel.Il est également possible d'ajouter un second module au forfait pour 5€ mensuels : une option "International" qui permet d'utiliser 15 Go de données au sein de l'UE ou dans les DOM, mais aussi en Suisse, en Andorre, au Canada et aux États-Unis.Si en plus de changer de forfait 4G, vous avez envie de changer de smartphone, RED propose en ce moment de belles promotions sur les derniers smartphones Apple, Samsung, Huawei ou encore Xiaomi.