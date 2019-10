🔥 Forfait 4G RED : dernières heures pour profiter de l'offre 60 Go à 12€

Dernière ligne droite pour la promo RED

RED 60 Go : un forfait très complet !

Avant de commencer, il faut savoir que cette offre est valable uniquement jusqu'à ce soir minuit. Vous n'avez plus que quelques heures pour en profiter. RED by SFR met à votre disposition un forfait sans engagement dont le prix n'augmentera pas au bout d'un an. Si vous trouvez mieux ailleurs, vous aurez donc la possibilité de résilier sans débourser un euro supplémentaire. Bien entendu, la promotion s'adresse exclusivement aux nouveaux clients et 10€ vous seront demandés pour votre nouvelle carte SIM.Pour une douzaine d'euros chaque mois, vous pourrez utiliser jusqu'à 60 Go d'internet en 4G sur le territoire français. Si vous consommez la totalité de cette enveloppe, quatre recharges de 1 Go (pour 2€ chacune) pourront être activées. Les appels sont illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Un appel ne pourra pas dépasser une durée de 3 heures. Aussi, les SMS / MMS restent aussi illimités vers l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois).L'opérateur vous facilitera également la vie durant vos déplacements au sein de l'Union Européenne et dans les DOM. En effet, les appels et les SMS / MMS seront illimités au sein de ces pays. De plus, 8 Go d'internet supplémentaires seront utilisables depuis ces destinations. Enfin, RED vous donnera également accès au service SFR Sécurité + Password. Ainsi, vos appareils (smartphones, tablettes...) seront protégés contre les nombreuses menaces d'internet.Notez également que le forfait que nous venons de vous présenter est personnalisable. Plutôt que de vous contenter de 60 Go d'internet, vous pourrez passer à 100 Go contre 8€ supplémentaires par mois (soit le forfait à 17€/mois). Vous avez aussi la possibilité de gonfler les avantages liés à cet abonnement à l'étranger contre 5€ par mois. Ainsi, les appels et les SMS / MMS seront illimités depuis l'Union Européenne, les DOM mais aussi les USA, le Canada, la Suisse et Andorre. Au sein de ces pays, 15 Go d'internet en plus seront de la partie.Envie de changer de smartphone ? Si vous avez opté pour ce forfait 60 Go, sachez qu'en plus des promos sur les forfaits mobile, RED propose une flopée de bons plans sur les smartphones. Apple, Samsung, Huawei ou encore Xiaomi, il y en a pour tous les goûts !