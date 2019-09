🔥 RED ou Sosh : quel forfait 4G sans engagement choisir ?

Deux forfaits 4G sans engagement

RED vs. Sosh : comment faire son choix ?

Ainsi nous avons invitéetà la fête aujourd'hui. La première chose qu'il y a à savoir c'est qu'il s'agit de deux offres, ce qui signifie que vous pourrez changer de forfait ou d'opérateur à tout moment, sans frais supplémentaires.Là où les deux offres diffèrent, c'est dans l'évolution du tarif. Chez RED, pas de mauvaise surprise, le tarif initial restera le même et ce, à vie ! Chez Sosh au contraire, le tarif de 9,99€ est valable durant les 12 premiers mois d'abonnement et passera ensuite à 24,99€/mois.Enfin, sachez que vous devrez vous délester de 10€ pour acquérir votre nouvelle carte SIM, que ce soit chez RED ou Sosh.Commençons donc ce "versus" par la branche low cost de SFR.RED a récemment remodelé son offre et présente désormais unen fonction de vos besoins. Ainsi, l'offre de base vous permet de bénéficier des, avecd'Internet mobile pour 10€ par mois.Si cette enveloppe est amplement suffisante pour le plus grand nombre, les datavores pourront tout de même ajouter 20 Go pour 5€ de plus ou 60 Go pour 15€ de plus.Notez également qu'il existe une option internationale pour augmenter vos 5 Go de base disponible à l'étranger de 10 Go supplémentaires. Pensez tout de même à vérifier si votre destination est éligible avant le départ pour éviter les mauvaises surprise.Place maintenant à la seconde offre, le. Ici, vous aurez droit auxégalement, ainsi qu'àpar mois de data. Cette enveloppe data sera 100% disponible en Europe, en Suisse, en Andorre et dans les DOMs sans surcoût suplémentaire.Notez également que vous aurez accès gratuitement à plus de 7 millions de hotspots WiFi Orange à travers la France gratuitement via une application.Voilà donc pour les modalités et le détail de ces deux forfaits chez RED et Sosh, vous avez donc maintenant toutes les clés en main pour faire votre choix. Que ce soit pour vous ou pour un proche, la rentrée est une bonne occasion de rafraichir son forfait alors n'hésitez plus !