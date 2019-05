🔥 Free, RED by SFR, Sosh : pour la Fête des Mères, offrez lui un forfait mobile !

Des abonnements pour les mamans

Découvrez nos trois forfaits pour la fête des mères

Comme d'habitude, les forfaits que nous allons vous présenter sont. En gros, vous pourrez résilier à n'importe quel moment si jamais l'offre ne vous convient pas ou si vous trouvez mieux ailleurs. Bien entendu, vous n'allez pas vous ruiner avec ces abonnements puisque nous nous sommes engagés à vous proposer les meilleurs prix. Ces derniers ne passeront doncMême si nous vous présentons ces bons plans dans l'optique de la fête des mères qui se tiendra le week-end prochain, ces forfaits sont bien évidemment ouverts à tous du moment que vous êtes un nouveau client dans l'écurie que vous choisirez. Il s'agit d'une sélection relativement courte qui a au moins le mérite de ne pas s'éparpiller tout en allant droit au but (rien à voir avec l'OM).Nous allons donc débuter par le plus "cher" avec le forfait. Ce tarif ne bougera pas sur toute la durée de votre abonnement. Il comprend 40 Go d'internet, les appels illimités vers la France et les DOM ainsi les SMS / MMS eux aussi illimités mais uniquement vers la métropole. Enfin, depuis l'Europe et les DOM cette fois, vous profiterez de tout illimité sauf d'internet puisque vous aurez à votre disposition 4 Go de data supplémentaires chaque mois.Continuons avec le forfait le plus généreux en data avec cet abonnement. Ce tarif est valable pendant un an avant de passer à 19,99€ mensuels. L'offre est valable jusqu'au 21 mai. Les appels sont illimités vers les mobiles de France métropolitaine ainsi que des DOM. Les SMS / MMS n'ont pas non plus de limite vers l'Hexagone et vous aurez donc accès à 60 Go d'internet. À l'étranger, vous aurez à votre disposition appels, SMS / MMS illimités et 4 Go d'internet depuis l'Europe et les DOM.Enfin, terminons avec lependant un an puis 24,99€/mois. Les appels et les SMS / MMS sont toujours illimités en France. Depuis la France métropolitaine vers l'international, les appels sont illimités vers les mobiles et fixes situés dans les USA ainsi qu'au Canada. Vous pourrez appeler sans limite vers les fixes d'Europe, Suisse, Andorre et DOM. Les SMS sont aussi illimités vers ces destinations. Toujours dans ces mêmes pays, vous pourrez utiliser vos 50 Go d'internet et les appels, SMS / MMS seront illimités vers ces zones.Si vous avez besoin de plus d'informations pour faire le bon choix, nous vous invitons à lire notre Comparatif 2019 des meilleurs forfaits sans engagement Bonne fête des mères à tous !