RED vs Free : quel forfait sans engagement choisir ?

Commençons avec le forfait mobile RED by SFR 60 Go à 12€/mois. Cette offre sans engagement, ni augmentation de prix au bout d'un an, est valable pour tous les nouveaux clients jusqu'au 22 juin. Elle donne accès à une enveloppe internet de 60 Go et aux appels illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM. Un appel ne peut dépasser une durée maximale de 3 heures.