Forfait mobile pas cher : les promos RED, Free, Sosh et B&You pour les French Days

Les French Days c'est aujourd'hui et les opérateurs mobiles sont bien entendu au rendez-vous pour vous faire profiter de belles réductions sur votre facture mobile. Prêts à faire des économies ?

Des forfaits mobiles toujours plus complets et toujours moins chers pour les French Days

La téléphonie mobile n'a jamais été aussi abordable que depuis quelques années ! Il est désormais possible, grâce à la guerre commerciale que se livrent les opérateurs français, de téléphoner en illimité et de surfer sur le réseau 4G pour quelques euros par mois seulement. Les différentes sociétés se livrent une guerre sans merci, et nous avions d'ailleurs consacré récemment un comparatif dédié aux offres mobiles pour vous présenter les différents services proposés par les opérateurs. A l'occasion des French Days, Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free mobile sont évidemment au rendez-vous pour baisser une fois de plus les prix sur leurs offres les plus riches. C'est le moyen pour vous de faire des dizaines d'euros d'économies par an sur votre budget téléphonie !

Les promotions mobiles des French Days 2020

Premier opérateur et non des moindres à proposer une forte remise sur son fortfait : RED by SFR. L'entreprise met en avant son offre incluant 60 Go de donnéees mobiles et les appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe pour seulement 12€mois, le tout sans engagement et sans augmentation de prix au bout d'un an.

A ce prix vous aurez également une enveloppe mensuelle de 8 Go de données à utiliser dans les pays européens lors de vos déplacements et un accès à SFR TV en mobilité, vous donnant la possibilité de profiter de chaines de télévision depuis votre mobile via une application dédiée. Faites vite, l'offre ne sera disponible que jusqu'au 2 juin !

Deuxième opérateur à vous proposer ces services à prix réduit : Free mobile qui lui vous présente son forfait 50 Go à seulement 9,99€/mois

Le trublion des télécoms vous propose à ce prix un accès à son réseau 4G+ mais également les appels en illimité ainsi que les SMS et les MMS en France métropolitaine. Pour l'étranger, l'enveloppe est de 4 Go chaque mois depuis les pays européens et dans les DOM. L'offre est sans engagement et le prix augmente après un an à 19,99€/mois.

Passons désormais à Sosh qui, à l'occasion de ces French Days, a mis les petits plats dans les grands avec une série limitée proposant 100 Go de données mobile pour un prix de 16,99€/mois.

La filiale d'Orange fait sa révolution avec une offre sans engagement qui ne voit pas son prix augmenter après un an ! Pour ce prix très mesuré, en plus des 100 Go de données mobiles en France, Sosh propose 15 Go par mois depuis les pays de l'Union européenne. Appels et SMS sont illimités, mais est-il encore besoin de le préciser? L'offre prend fin le 22 juin prochain, ne trainez pas pour en profiter !

B&You est le dernier opérateur à proposer une remise pour ces French Days avec son offre 60 Go à 11,99€ par mois.

En plus d'une enveloppe de données mobiles conséquente, qui vous permet de rester connecté en permanence avec vos proches, les appels et les SMS sont illimités pour toujours plus d'échanges. L'opérateur vous offre aussi 3 mois d'accès à Spotify Premium, pour écouter ce que vous souhaitez parmi les 60 millions de titres qui composent la bibliothèque musicale du géant du streaming. L'offre est disponible également jusqu'au 2 juin prochain, pas une seconde à perdre !