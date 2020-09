Bon plan rentrée : le forfait mobile sans engagement RED 80 Go à 14€/mois

Red by SFR vous propose son forfait pour seulement 14 € par mois. Vous bénéficierez des appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et depuis les DOM mais également d’une connexion Internet 4G de 80 Go chaque mois. Et comme toujours avec Red, il n’y a pas d’engagement.

Et si vous deviez consommer plus, vous pourrez recharger votre forfait jusqu’à 4 fois par mois à raison de 2 € pour 1 Go supplémentaire à chaque fois. Pour l’ouverture de votre ligne, vous devrez vous acquitter de 10 € de frais d’activation.