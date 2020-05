Promo RED : le forfait mobile 100 Go à 16€/mois au lieu de 20€

Passons à vos voyages puisque cette formule vous permettra aussi d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS en illimité depuis l'Union Européenne et les DOM. 10 Go d'internet supplémentaires seront ajoutés à votre compte pour ces zones. Enfin, rappelons que vous pouvez aussi choisir les appels et SMS/MMS illimités depuis l'UE, les DOM, la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada, avec 15 Go de datas en plus, en ajoutant 5€ à votre facture mensuelle.