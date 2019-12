Derniers jours pour profiter de la promotion Sosh 50Go à 9,99€ par mois

Un superbe réveillon avec Sosh

Partez à l'étranger l'esprit tranquille

Il vous reste encore quelques jours pour bénéficier de cette offre valable jusqu'au 16 décembre 2019 à 9h00. Bien entendu, seuls les nouveaux clients peuvent y souscrire. Sachez également que ce forfait est sans engagement et que vous pourrez donc résilier dès que vous en aurez envie. C'est un point extrêmement positif puisque le tarif passera de 9,99€ à 24,99€/mois au bout d'un an. Si vous décidez de partir avant, cette hausse ne vous atteindra pas. Comptez aussi sur 10€ de frais d'activation pour votre nouvelle carte SIM. Enfin, vous pourrez également conserver votre numéro actuel.Concernant le contenu du forfait, vous pouvez compter sur les appels et SMS/MMS illimités en France. L'enveloppe internet s'élève à 50 Go. Elle est utilisable aussi bien sur tout le territoire français qu'à l'étranger. Grâce à un tel volume, vous aurez la possibilité de naviguer facilement sur internet, de télécharger des applications sur les boutiques en ligne et d'utiliser le GPS sont vous soucier d'épuiser votre forfait.Si vous êtes en France métropolitaine et que vous avez envie de communiquer avec des contacts à l'étranger, Sosh a ce qu'il vous faut. Ainsi, les appels sont illimités vers les mobiles comme les fixes d'Amérique du Nord. Vous pouvez toujours appeler en illimité vers les fixes d'Europe, Suisse, Andorre et DOM. Les SMS sont également illimités vers ces mêmes destinations. Si vous décidez de vous rendre dans une des quatre zones citées précédemment, les appels mais aussi les SMS/MMS seront utilisables à volonté vers ces pays et la France métropolitaine.L'offre Sosh 50 Go à 9,99€/mois est une des plus complètes du marché. Elle conviendra parfaitement aux utilisateurs les plus exigeants qui voyagent beaucoup. Vous avez encore quelques jours pour y souscrire !