Forfait mobile : nouvelle offre Sosh à 11,99 € par mois pour 50Go

Sosh vous accompagne pendant vos voyages

L'astuce pour bénéficier du meilleur prix

Un forfait mobile illimité, sans engagement, qui vous permet de voyager, à prix réduit, cela vous tente ? Eh bien, sans vouloir vous mettre la pression, vous avez tout intérêt à vous décider rapidement ! Car Sosh vous propose en effet une offre illimitée à 11,99 euros par mois pendant un an, vous avez jusqu'au 2 décembre pour en profiter !Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris : le temps est compté. En revanche, ce que vous n'aurez pas à compter, si vous optez pour ce forfait, c'est la durée de vos conversations téléphoniques. Il s'agit en effet d'un abonnement avec appels illimités en France, et il en est de même pour les SMS, les MMS et Internet, dans la limite de 50 Go (au-delà, le débit est réduit).Qu'en est-il à l'étranger ? C'est bien un des atouts majeurs de l'offre Sosh : l'opérateur vous permet en effet de continuer à profiter de l'ensemble des prestations illimitées depuis l'Europe, Andorre, la Suisse et les DOM. Dans ces lieux, tout se passe comme si vous étiez en France. Et si vous êtes dans l'Hexagone, vous pouvez communiquer par SMS en illimité avec vos contacts situés en Europe, en Andorre, en Suisse et dans les DOM.Le forfait mobile illimité 50 Go vous est donc proposé à 11,99 euros par mois pendant les 12 premiers mois, soit une réduction mensuelle de 13 euros. Une fois cette période initiale dépassée, vous basculerez sur le tarif classique de 24,99 euros par mois. Mais l'avantage de cette offre réside dans son aspect sans engagement : vous êtes donc tout à fait libre de résilier gratuitement votre abonnement avant l'augmentation du prix.Par ailleurs, notez que l'offre n'est accessible qu'aux nouveaux clients. Enfin, pour être complet, sachez que vous devrez vous acquitter de 10 euros de frais d'activation à la souscription, afin de recevoir votre nouvelle carte SIM.Alors, prêt(e) à passer chez Sosh ? N'oubliez pas : la promotion s'arrête le 2 décembre 2019, donc ne tardez pas si vous n'avez pas envie de voir cette occasion vous filer entre les doigts !