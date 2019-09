🔥 Forfait 4G : l'offre Sosh 50Go à 9,99€ est enfin de retour !

Sosh : le sans engagement par Orange

Forfait Sosh 50Go : le grand retour !

Ce forfait proposé par Sosh est. Vous aurez donc la possibilité de résilier dès que vous en aurez envie sans y laisser une bonne partie de votre budget.Cependant, vous allez devoir faire attention car le tarif mensuel passera à 24,99€ après un an d'abonnement. Bien entendu, vous pourrez partir chez un autre opérateur pour échapper à cette hausse conséquente.Sachez aussi que cette offre est valable jusqu'au 20 septembre 2019. Cette promotion n'est pas accessible pour les clients effectuant une migration depuis un abonnement Orange ou. Pour en finir avec les modalités, rappelons que 10€ supplémentaires vous seront demandés dans le cadre des frais d'activation.Avec ce, vous aurez accès auxen France. Au sein de l'Hexagone, une enveloppe internet desera à votre disposition. Le débit sera bien évidemment réduit si jamais vous dépassez cette limite. Si vous étiez chez un autre opérateur avant d'arriver chez, vous pourrez tout de même conserver votre numéro de mobile gratuitement. Vos proches pourront donc utiliser vos coordonnées habituelles afin de vous joindre.À présent, évoquons vos possibilités concernant l'étranger. Lorsque vous êtes en France métropolitaine, vous pourrez appeler en illimité vers les mobiles et les fixes d'Amérique du Nord (Canada et États-Unis). Les appels sont également illimités vers les fixes d'Europe, Suisse, Andorre et DOM. Les SMS sont eux aussi illimités vers ces destinations. Quand vous serez en déplacement en Europe, DOM, Suisse et Andorre, tous les éléments cités précédemment seront illimités vers ces zones et la France métropolitaine. Cerise sur la gâteau, vous pourrez utiliser vos 50 Go d'internet comme si vous étiez sur le territoire français.propose avec ceune offre extrêmement séduisante. Si vous faites bien attention à l'augmentation du prix au bout d'un an, cet abonnement vous contentera à coup sûr. Il s'agit sans aucun doute de la formule téléphonique la plus complète du moment grâce à son volume de datas important et à ses possibilités à l'étranger. Une valeur sûre !