🔥 Bon plan Sosh : retour de l'offre 50 Go pour 9,99€/mois !

Les meilleurs forfaits 4G sans engagement Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur Telecom pour une période de 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !

Notre comparatif des meilleurs forfaits 4G sans engagement

C'est donc Sosh qui frappe une nouvelle fois avec un abonnement à petit prix. Il s'agit d'un forfait sans engagement qui vous permettra de résilier dès que vous en aurez envie. Cependant, il est également important de savoir que. Pour ce qui est des frais additionnels, 10€ supplémentaires vous seront demandés pour votre nouvelle carte SIM.Maintenant, passons aux détails de cette offre à 9,99€ par mois. Vous aurez à votre dispositionpour télécharger des applications, naviguer sur le web ou encore regarder des vidéos. Toujours en France, les appels ainsi que les SMS / MMS sont illimités vers tous les opérateurs. Jusque là, c'est assez classique.Ce qui est très intéressant, c'est que ce forfait est très utile si vous avez des correspondants dans d'autres pays. Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes situés aux USA et au Canada. Il n'y a pas non plus de limite vers les fixes d'Europe, Suisse, Andorre et dans les DOM. Les SMS sont aussi illimités vers ces destinations.Enfin, terminons en précisant que vous pourrez utiliser vos 50 Go de data dans les quatre zones mentionnées ci-dessus. Les appels et les SMS / MMS sont illimités vers ces destinations et vers la France. Bref,propose une fois de plus un forfait impeccable avec un champ d'action international.