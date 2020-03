Free : un forfait mobile 50 Go sans engagement à moins de 10€

Pourquoi Clubic recommande ce forfait Free 50 Go?

Le prix le moins cher du marché pour la première année

Une forfait mobile sans engagement

Une bonne couverture réseau en France

Découvrez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles sans engagement

Un opérateur désormais présent partout en France

Une offre bien garnie à tout petit prix

Que de chemin parcouru pour Free mobile en quelques années. Lancé en 2012, l'opérateur mobile est aujourd'hui un acteur majeur du paysage des télécoms français. La clé de son succès ? Des prix sacrifiés et des offres limpides, sans options et notes de bas de page, qui ont permis à des millions de français d'utiliser pleinement leurs smartphones sans se ruiner.Cette ligne de conduite, Free mobile la tient une fois de plus avec la Série Free 50 Go à seulement 9,99€ / mois durant la première année, avant de revenir au tarif de 19,99€ mensuels. Pour ce prix, vous profitez des nombreux avantages offerts par l'opérateur à commencer par sa couverture 4G. Free couvre désormais la quasi intégralité de la population française, de sorte à ce que vous profitiez d'excellents débits peu importe où vous vous situez.Avec 50 Go de données mobiles, Internet est accessible en quasi illimité. Bien entendu il sera fortement déconseillé de regarder une ou deux saisons de votre série préférée en 4K mais vous pourrez profiter d'une vidéo sur le pouce, accéder à vos documents et à vos photos dans le cloud ou encore discuter avec vos amis sans jamais vous soucier de votre forfait.Pour les appels et les vénérables SMS, ils sont en illimités en France. Pour l'étranger, 4 Go par mois de données vous sont alloués dans les pays européens et les appels et messages courts sont également illimités depuis les DOM et les destinations européennes, sur les réseaux partenaires de Free mobile.Profitez dès à présent de cette offre exceptionnelle en vous rendant sur le site de l'opérateur. Un prix aussi bas sur une offre aussi généreuse, pourquoi se priver ?