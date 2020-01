Bon plan forfait illimité : profitez de l'offre Free 50 Go à 9,99€/mois

Free vous fait un beau cadeau pour 2020

Le forfait bon à tout faire

Précisons d'entrée de jeu que le forfait mobile qui va suivre est sans engagement. Vous pourrez donc vous libérer du contrat quand bon vous semblera. C'est un excellent moyen d'éviter la hausse du tarif mensuel qui passera de 9,99€ à 19,99€ au bout d'un an. Bien entendu, seuls les nouveaux clients de l'opérateur peuvent bénéficier de cette offre. Impossible d'y souscrire si un utilisateur s'est abonné à un autre forfait Free dans les 30 jours qui précèdent cette nouvelle souscription.Enfin, terminons notre tour des modalités en mentionnant les 10€ supplémentaires qui sont demandés pour recevoir la carte SIM. Maintenant, passons au contenu de l'abonnement.Il vous permettra d'appeler en illimité vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités vers ces destinations et les MMS le sont uniquement vers la métropole. En France, vous aurez aussi 50 Go d'internet à votre disposition. Le débit sera réduit si vous dépassez ce seuil. Cependant, vous devriez en avoir largement assez pour naviguer régulièrement sur le web, télécharger des applications ou encore regarder des vidéos.Pour ce qui est de l'utilisation à l'étranger, comptez sur la présence des appels ainsi que des SMS/MMS illimités depuis l'Europe et les DOM. Dans ces zones, vous aurez accès à 4 Go d'internet supplémentaires. Pour le reste, sachez que le réseau FreeWifi vous sera ouvert en illimité en France métropolitaine. Enfin, l'option de librairie en ligne Youboox One est d'actualité jusqu'au 31 janvier 2020. Le tout sans frais supplémentaires bien évidemment.Cette offre Free Mobile a fait ses preuves en 2019 et continue de s'imposer en ce début d'année 2020. Si vous êtes à la recherche d'un forfait abordable et complet, vous venez de le trouver. Vous pouvez foncer les yeux fermés.