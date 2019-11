Forfait mobile : pourquoi choisir le forfait Free 50 Go à 9,99€ par mois ?

Faites ce qu'il vous plaît avec ce forfait

Toujours prêt à l'étranger

Avant de passer au contenu de cette offre, évoquons quelques modalités. Déjà, précisons qu'il s'agit d'un forfait sans engagement. Vous pourrez donc résilier si jamais un autre opérateur propose un abonnement plus intéressant. Cette liberté est la bienvenue puisque le tarif mensuel passera de 9,99€ à 19,99€ au bout d'un an. Vous pourrez donc esquiver cette hausse avant qu'elle n'entre en vigueur. Free demandera toujours les 10€ nécessaires pour l'obtention d'une nouvelle carte SIM. Vous avez jusqu'au 19 novembre 2019 pour souscrire à ce forfait.Cet abonnement vous permettra d'appeler en illimité vers les fixes comme les mobiles de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS seront également illimités vers ces zones et les MMS devront se contenter de l'Hexagone. Pour ce qui est de votre enveloppe mensuelle d'internet, elle mettra à votre disposition 50 Go en 4G+. Si jamais ce seuil devait être dépassé, le débit sera réduit.Si vous décidez de vous rendre en Europe ou dans les DOM, vous conserverez les appels et SMS / MMS illimités. Au sein de ces destinations, Free créditera 4 Go d'internet supplémentaires chaque mois. Un bon moyen de rester en contact avec vos proches. Au niveau des services, l'opérateur vous donnera accès en illimité au réseau FreeWifi en France métropolitaine. Enfin, l'option Youboox One est disponible jusqu'au 31 janvier 2020. Cette librairie en ligne mettra de nombreux ouvrages à votre disposition.L'offre Free Mobile 50 Go à 9,99€/mois est toujours aussi attrayante. Vous pourrez profiter d'un large volume de datas pour télécharger des applications et regarder des vidéos sans compter. De plus, vous aurez la possibilité de contacter vos proches même lors de vos déplacements en dehors du territoire français. Ce forfait vous accompagnera vraiment partout !