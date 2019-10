Dernières heures pour profiter du forfait Free mobile 60Go à 9,99€ par mois

Toujours sans engagement

Un forfait pratique à l'étranger

Commençons par des modalités importantes à connaître au sujet de cette offre qui se terminera le 22 octobre prochain. Tout d'abord, sachez que le prix mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an. Fort heureusement, il s'agit d'un forfait sans engagement qui vous permettra de résilier à n'importe quel moment. Vous pourrez donc éviter cette hausse sans difficulté. Bien entendu, seuls les nouveaux clients n'ayant pas été abonnés à un abonnement Free dans les 30 jours qui précédent cette souscription peuvent bénéficier de cette offre. Enfin, 10€ supplémentaires vous seront demandés pour la carte SIM.Avec ce forfait, vous pourrez profiter des appels illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités vers ces zones contrairement au MMS qui doivent se contenter de l'Hexagone. Toujours en métropole, une enveloppe de 60 Go d'internet en 4G+ sera mise à votre disposition. Si vous dépassez ce seuil, le débit sera réduit par l'opérateur.Terminons en évoquant vos futurs voyages. Lorsque vous serez en Europe ou dans les DOM, les appels et les SMS / MMS resteront illimités. De plus, 4 Go d'internet supplémentaires en 3G seront crédités sur votre compte durant vos déplacements dans ces pays. Concernant les services et autres options, vous aurez accès au réseau FreeWifi en France et Youboox One (une librairie en ligne) sera accessible jusqu'au 31 janvier 2020.Ce forfait Free a vraiment tout pour plaire. Si vous faites bien attention à esquiver l'augmentation du prix, cette offre ne présente que des avantages. Alors n'hésitez pas une seule seconde car ce tarif avantageux disparaîtra dans quelques heures seulement.