Tout savoir sur la promo Free : le forfait mobile 60 Go à 9,99€

Profitez des avantages de ce forfait économique et sans engagement pendant au moins 1 an

Appels et SMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM

Free revient donc vous proposer un forfait 4G à prix mini pour une maxi enveloppe data. En effet, avec 60 Go, il y a largement de quoi faire. Vous pourrez naviguer et encore naviguer, tester un nombre incalculable d'applications et enchaîner les vidéos sur le web sans vous préoccuper de mesurer votre consommation, le tout, donc, pour moins de 10€ par mois.Avec une offre aussi peu chère, il fallait bien une contrepartie. Par bonheur, celle mise en place par Free n'en est pas vraiment une, puisque vous pouvez tout à fait l'esquiver. On vous explique : au bout d'un an, le prix du forfait à 60 Go double et passe à 19,99€ par mois. Cependant, comme l'abonnement est sans engagement, vous pouvez arrêter votre forfait Free juste avant qu'il n'augmente, ou pourquoi pas, en changer au cours de l'année dès que vous tombez sur une offre plus intéressante. Il faudra simplement penser à noter la date à laquelle vous avez souscrit votre forfait, afin de ne pas avoir à payer un mois au tarif plein.En plus de cette offre internet 4G ultra économique, tous vos appels, vers les mobiles comme vers les fixes, sont accessibles en illimité en France métropolitaine ainsi que vers les DOM (en dehors de Mayotte). Les SMS et MMS sont également en illimité dans l'Hexagone et tous les SMS le sont aussi vers les DOM. Si vous partez en vacances au sein de l'UE ou dans les DOM, vous conserverez vos avantages et profiterez donc toujours des appels illimités mais aussi des SMS et des MMS à volonté. Du côté d'internet, vous aurez un lot de 4 Go de data entre les mains, de quoi utiliser sans problème toutes vos applications basiques. Cette offre à petit prix est disponible jusqu'au 22 octobre sur le site de Free.Le forfait Free 60 Go à 9,99€ par mois est sans nul doute l'offre la moins chère du marché. À vous de juger si elle est aussi faite pour vous !