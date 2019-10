🔥 Forfait mobile : nouvelle offre Free 60 Go à 9,99€/mois

Une nouvelle offre Free 60 Go

Toujours aussi complet !

Avant de commencer, précisons que cette offre signée Free Mobile est valable jusqu'au 8 octobre 2019. Il vous reste donc peu de temps pour vous en emparer. Ce forfait est bien évidemment sans engagement puisque vous pourrez résilier dès que vous en aurez envie. Voilà une bonne chose puisque le tarif mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an. Aussi, 10€ supplémentaires sont requis pour obtenir une nouvelle carte SIM. Enfin, cette promotion est uniquement valable pour les nouveaux clients n'ayant pas été abonnés à un forfait Free dans les 30 jours avant cette souscription.Maintenant, passons au contenu de cette offre. Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine comme des DOM (hors Mayotte). Les SMS sont logés à la même enseigne alors que les MMS sont illimités seulement vers l'Hexagone. Pour internet, une enveloppe de 60 Go en 4G+ est utilisable chaque mois en France. Un volume important qui vous offre la possibilité de regarder des vidéos et de télécharger des applications fréquemment.Il est temps d'évoquer vos futurs voyages. Lorsque vous êtes en Europe ou dans les DOM, les appels ainsi que les SMS / MMS restent tout simplement illimités. Au sein de ces destinations, 4 Go d'internet en plus en 3G sont crédités sur votre compte. Si vous dépassez ce seuil, chaque Mo vous est facturé 0,0054€. Vous voilà prévenu. Au niveau des options offertes, le réseau Free WiFi est illimité en France métropolitaine et la librairie digitale Youboox One vous est ouverte jusqu'au 31 janvier 2020.Free est toujours au top et cette offre le prouve bien. L'opérateur nous gratifie d'un forfait complet avec une grosse enveloppe internet au passage. Si vous esquivez la hausse du prix au bout de 12 mois, vous êtes face à l'abonnement idéal pour toute la famille. Il vous reste moins d'une semaine pour souscrire à ce forfait, alors n'attendez plus !