🔥 Forfait 4G : tout savoir sur la promo Free mobile 50 Go du moment

Free : un forfait toujours aussi complet

Série spéciale Free 50 Go : parfait pour la rentrée !

Pour souscrire à ce forfait Free Mobile , vous devez être un nouveau client et ne pas avoir bénéficié d'un abonnement de l'opérateur dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. Vous allez aussi devoir faire vite puisqueNotez qu'il s'agit bien évidemment d'un forfaitqui vous laissera la liberté de résilier si vous en avez envie. C'est une bonne chose puisqu'au bout d'un an le tarif mensuel passera à 19,99€. Si ce prix est trop élevé pour vous, vous serez parfaitement libre de partir chez un autre opérateur juste avant l'augmentation. À présent, passons au contenu de cette offre.Ce forfait signécomprend les appels illimités vers les mobiles ainsi que vers les fixes de France métropolitaine comme des DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités vers ces zones et les MMS doivent se contenter de la métropole. Vous pourrez donc contacter facilement vos proches lorsque vous vous trouverez sur le territoire français.Aussi, une enveloppe de 50 Go d'internet sera mise à votre disposition chaque mois. En cas de dépassement, le débit sera réduit. Vous devriez tout de même en avoir largement assez pour télécharger des applications, jouer et regarder des vidéos tous les jours.Lorsque vous partirez en voyage en Europe et dans les DOM, les appels, les SMS ainsi que les MMS seront totalement illimités. De plus, Free créditera 4 Go d'internet supplémentaires en 3G que vous pourrez utiliser dans ces pays. En termes de services, le FreeWifi illimité vous sera ouvert en France métropolitaine. Enfin, l'option Youboox One est toujours de la partie jusqu'au 31 janvier 2020. Plusieurs milliers de livres dématérialisés seront à votre portée et vous aurez même la possibilité de les parcourir si vous n'êtes pas connecté à internet.Une fois encore,est à l'origine d'une offre absolument géniale pour les utilisateurs. Ce forfait est complet aussi bien au niveau des services habituels (appels, SMS, MMS...) que d'internet et même au niveau des services. Si vous aviez besoin d'un abonnement à petit prix, vous venez de le trouver.