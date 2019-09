🔥 Vente privée Free : prolongation de l'offre Freebox avec TV by Canal à 9,99€/mois

Vente privée Free : ce que vous devez savoir avant de souscrire

Freebox avec TV by Canal : une offre riche

Grâce à cette prolongation, l'offre proposée par Free est maintenant valable. Vous avez donc encore un peu de temps pour réfléchir. Cet abonnementvous imposera un engagement d'une durée d'un an. Après ces 12 premiers mois, le tarif mensuel passera à 39,99€/mois. Pour bénéficier de ce bon plan exceptionnel, vous devrez dans un premier temps créer un compte sur Veepee (soit le nouveau nom de Vente Privée) ou vous connecter via vos identifiants Facebook. Enfin, cette offre est valable uniquement si vous n'avez pas été abonné à une offre fixe Free dans les 30 jours ayant précédé cette nouvelle souscription.Avant de passer à la description de cet abonnement, précisons que des frais de mise en service à hauteur de 49€ vous seront facturés. De plus, si jamais vous comptez résilier durant la période d'engagement d'un an,vous demandera tous les paiements mensuels restants au tarif maximal de 39,99€ chacun. Nous vous recommandons vivement d'aller au bout de ces 12 premiers mois pour éviter les mauvaises surprises.Cet abonnementcomprend l'internet très haut débit (fibre, VDSL 2 ou ADSL 2+ selon l'éligibilité de la ligne). Vous aurez aussi accès au réseau Free WiFi en France métropolitaine. En ce qui concerne la partie téléphonique, les appels sont illimités vers les fixes de plus de 110 destinations et vers les mobiles situés au sein de l'Hexagone comme dans les DOM. Aussi, vous pourrez continuer de recevoir des appels émis vers votre ancien numéro sans frais supplémentaires.met vraiment le paquet pour vous simplifier la vie.Du côté des divertissements maintenant, plus de 220 chaînes seront à votre disposition grâce à. Vous aurez la possibilité d'enregistrer des programmes ou de les visionner en replay. Ce n'est pas tout puisque TV by Canal est également de la partie. Ainsi, 60 chaînes s'inviteront dans votre catalogue et vous pourrez passer par l'application mobile myCANAL pour les regarder. Comme si cela ne suffisez pas, un lecteur Blu-ray ainsi qu'un serveur domestique de 250 Go sont inclus dans cette offre. Enfin, l'option Youboox One (donnant accès à des milliers de livres en ligne) est accessible jusqu'au 31 janvier 2020.Bref, vous l'aurez compris, cette offreest tout simplement excellente. Pour seulement 9,99€/mois, vous pourrez accéder à des centaines de chaînes et à l'internet très haut débit. N'hésitez pas une seule seconde !