🔥 J-1 avant la rentrée : la vente privée Free Mobile 100 Go encore disponible à 9,99€/mois

Un forfait intéressant pour les Datavores

Un pack complet pour la rentrée

L'offre est disponible sur le site de Veepee (anciennement Vente-privée.fr) du mardi 27 août à 19h jusqu'au vendredi 6 septembre 2019 à 6h. Outre les classiquesen France métropolitaine et DOM, c'est principalementIl vous permettra d'accéder à vos services de streaming favoris, télécharger vos applications préférées ou encore faire des appels vidéo sans trop vous soucier de votre facture mensuelle. A noter que la formule vous octroie égalements pour les plus voyageurs d'entre vous.Certes le smartphone Nokia 3.2 offert n'est pas le tout dernier flagship du marché, mais la formule peut se révéler intéressante notamment pour équiper un étudiant à un prix raisonnable. Le Nokia 3.2 (d'une valeur de 149€) est doté d'un écran de 6,26" TFT LCD 19:9 et d'un un appareil photo de 13 Mégapixels - Vidéo Full HD 1080p. Une coque ainsi qu'un verre trempé de protection (d'une valeur de 22,99€) vous seront également offerts dans cette vente privée.Mais si vous déduisez le prix du smartphone et des accessoires (soit 171,99€) sur la durée totale de l'engagement (soit 359,76€ avec 12 mois à 9,99€ et 12 mois à 19,99€),