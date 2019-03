🔥 Free mobile : nouvelle prolongation de l'offre 50 Go à 8,99€ par mois

Un forfait pas du tout Freeleux !

Du Free à vie pour les adeptes de Veepee

Notre comparatif des meilleurs forfaits 4G sans engagement

Étant donné que nous savons déjà presque tout à son sujet, nous allons nous contenter de faire un rapide tour de ce que ce forfait propose. Tout d'abord, sachez que cet abonnement est sans engagement et que le prix restera fixé à 8,99€/mois la première année avant de passer à 19,99€. Vous aurez également accès à l'optionjusqu'au 31 janvier 2020. Il s'agit d'une sorte de librairie qui vous donnera accès à des milliers de livres numériques.Concernant le forfait en lui-même maintenant, il propose les appels illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et dans les DOM. Les SMS/MMS sont également illimités dans l'Hexagone. Vous pourrez profiter de 50 Go de data en 4G+ en France métropolitaine et de 4 Go en 3G depuis l'Europe et les DOM. Dans ces deux zones, les appels, SMS et MMS sont également illimités.Jusqu'au 16 mars, Free fait bénéficier les membres(anciennement Vente Privée) d'une offre similaire, avec 40 Go de data pour 8,99€/mois. A quoi bon payer le même prix pour moins de data ? Sachez qu'il s'agit d'une offre sans condition de durée, autrement dit... un forfait à 8,99€/mois à vie ! Pour ceux qui souhaitent en profiter, rendez vous sur vente-privee.com