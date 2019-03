🔥 Free mobile : dernières heures pour profiter du forfait à 8,99€/mois à vie

La liberté a un prix... et il est tout petit !

Paré à toute éventualité

Les meilleurs forfaits 4G sans engagement Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur Telecom pour une période de 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !

Notre comparatif des meilleurs forfaits 4G sans engagement

Free est un habitué des belles promotions mais cette fois, l'opérateur téléphonique dirigé par Xavier Niel a frappé fort ! Ce forfait à 8,99€/mois possède plusieurs gros avantages qui pourraient bien vous pousser à l'achat. Déjà, cette offre est sans engagement et vous pouvez donc résilier quand bon vous semble. De plus, le tarif évoqué plus haut ne bougera pas pour toute la durée de votre abonnement. Pas d'augmentation au bout de six mois ou même d'un an.Pour le reste, ce forfait propose les appels et les SMS illimités en France métropolitaine ainsi que dans les DOM. Les MMS peuvent être utilisés à volonté dans l'Hexagone et vous aurez bien évidemment accès au réseau Free WiFi partout en France. À l'étranger, les appels, les SMS et les MMS sont illimités depuis l'Europe et les DOM vers les fixes ainsi que les mobiles situés dans ces mêmes zones ainsi qu'en France. Enfin, 40 Go d'internet en 4G + seront mis à votre disposition en France métropolitaine et 4 Go en Europe et dans les DOM.En bonus, vous aurez accès à Youboox One, qui propose un large catalogue de livres numériques.