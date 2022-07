Bonne nouvelle : la promo sur le forfait 80 Go de Bouygues Telecom continue !

Lorsque vous êtes en France métropolitaine, le forfait vous donnera accès aux appels et aux SMS/MMS illimités. De plus, une enveloppe internet mobile de 80 Go en 4G sera utilisable en métropole. Avec un tel volume, vous allez pouvoir naviguer sur le web, télécharger des applications ou encore regarder des vidéos au quotidien.

Maintenant, si vous avez l'intention d'aller dans un autre pays du continent européen ou bien dans les DOM pendant vos vacances, une bonne nouvelle vous y attendra. En effet, les appels et les SMS/MMS resteront illimités vers ces mêmes zones ainsi que l'Hexagone. Vous serez même en mesure de consommer jusqu'à 20 Go de datas. Bref, vous pourrez constamment rester en contact avec vos proches.